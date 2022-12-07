دراسة: كل مليون «موبايل» يحتوي على 16 طن نحاس و34 كيلو ذهب

كشفت دراسة لمؤسسة أيرون ماونتن العالمية عن تسارع معدل نمول النفايات الإلكترونية، مؤكدة أنها الأسرع في العالم، وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، موضحة أن العالم ينتج ما يصل إلى 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية والكهربائية سنوياً.

وأشارت الدراسة إلى أنه «بالنسبة لأصول تكنولوجيا المعلومات، يمكن استخراج المواد القيمة شائعة الاستخدام داخلها، مثل الذهب والفضة والنحاس»، موضحة أن «كل مليون هاتف محمول يمكن استخراج ما بين 15و16 طن نحاس منه، بالإضافة لما يترواح بين 340 و350 كيلوجرام فضة، وما يقرب من 34 كيلوجرام ذهب».

وأضافت أن حجم النفايات الإلكترونية يفوق وزن جميع الطائرات التجارية المصنوعة، موضحة إلى أنه «مع زيادة الاتجاهات الحالية، مثل نظام العمل الهجين، فأن التقديرات ترجح أن يرتفع الرقم ليصل إلى حوالي 120 مليون طن سنويا، بحلول عام 2050».

ولفتت إلى أن العديد من العلامات التجارية تدرس حاليا طرقا للمساعدة في تحفيز المستهلكين على رفع وتيرة إعادة تدوير المزيد من النفايات الإلكترونية، مشيرة إلى أن «الأمر الأكثر إثارة أن القيمة السنوية للنفايات الإلكترونية العالمية، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، تبلغ أكثر من 62.5 مليار دولار، ومع ذلك، يتم تدوير أقل من 20% منها بشكل رسمي».