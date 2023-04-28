انطلاق ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية في مطروح (صور)

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، عن وصول وفود أفواج الشباب المشاركة في ختام فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية حيث انطلقت نسختها الرابعة علي أرض محافظة مطروح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، التي تنظمه وزارة الشباب والرياضة واستقبالهم بفندق المشير أحمد بدوى بمرسي مطروح، بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

محافظ مطروح بلعب تنس طاولة على هامش الفعاليات

وخلال استقباله لهم رحب محافظ مطروح بجميع الوفود المشاركة بالأوليمبياد من محافظات شمال سيناء والبحر الأحمر وأسوان والوادي الجديد ومطروح، ولبى محافظ مطروح دعوة الشباب لمباراة تنس طاولة مؤكدا أن من أهم أهداف الأولمبياد هى التعارف ومعرفة الثقافات وتبادلها ببن أبناء المحافظات المشتركة مع تنمية الوعى والانتماء.

متابعة المنشآت المستضيفة الأوليمبياد

وتابع محافظ مطروح عدد من المنشآت المستضيفة لفعاليات ألعاب الأولمبياد بحديقة كليوباترا وملاعب مركز شباب مطروح يرافقه العميد حاتم السبع السكرتير المساعد للمحافظة ومدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح ورئيس مدينة مرسي مطروح والأجهزة التنفيذية المعنية، مؤكدا الاستعدادات والجاهزية لاستضافة الحدث الرياضي الكبير للمحافظات الحدودية مع الظهور بالشكل اللائق وتذليل كافة العقبات.

دورة تدريبية لمدربات برنامج الرياضة

كما شهد محافظ مطروح فعاليات الدورة التدريبية لمدربات برنامج الرياضة «مهارتي لياقتي، ودوي»، من أجل التنمية، بقاعة حديقة كليوباترا بهدف تمكين الفتيات مع التأهيل وزيادة المعرفة والوعى الثقافي من خلال التعرف على البيئة الآمنة والأنماط الشخصية وتقوية المهارات الشخصية التي تستمر 4 أيام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح وبالتعاون مع منظمة اليونيسيف خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2023.