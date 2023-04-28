توافد السياح على مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. قبلة السياحة الدينية (صور)

يشهد مسجد الميناء الكبير بالغردقة توافد المئات من السياح يوميا لالتقاط الصور التذكارية في ساحة المسجد التي تعتبر واحدة من أكبر ساحات المساجد في مصر، بالإضافة إلى مئذنتين شاهقتين الارتفاع و25 قبة سماوية تزنين المسجد، وهو أكبر مساجد البحر الأحمر وأشهرها ويعتبر قبلة سياح العالم وحد أسباب رواج السياحة الدينية.

مسجد الميناء قبلة سياح العالم

يؤكد بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو قبلة سياح العالم حيث يتوافد المئات من السياح الأجانب من مختلف الجنسيات حول العالم، كأحد أهم أسباب رواج السياحة الدينية في البحر الأحمر.

صور تذكارية للسائحين في ساحة المسجد

ويضيف «أبو طالب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ساحة المسجد من أكبر ساحات المساجد في مصر وتعكس صورة المسجد مشهد رائع خاصة مع مأذنتين شاهقتين الارتفاع و25 قبة في لوحة طبيعية غاية في الروعة والجمال، حيث يأتي السياح خصيصاً لالتقاط الصور التذكارية في ساحة المسجد.

أهم مقصد ديني في البحر الأحمر

يقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو أهم مقصد سياحي ديني وواحد من أهم أسباب رواج السياحة الدينية في البحر الأحمر، إذ يتردد عليه مئات السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية.

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يذكر أن اكبر مساجد الميناء الكبير تم بناؤه على الطراز الإسلامي على مساحة 8 آلاف متر بتكلفة 20 مليون جنيه، ويسع لأكثر من 10 آلاف مصل ويضم مأذنتين شاهقتين الارتفاع، و25 قبة، وقاعتين للمناسبات و المحاضرات ومركز ثقافي إسلامي يشرح الدين الإسلامي بلغات أجنبية.