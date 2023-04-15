مسجد الميناء الكبير بالغردقة.. قبلة المصلين في شهر رمضان

يستمد المواطنون بمدينة الغردقة، روحانيات شهر رمضان الكريم من مسجد الميناء الكبير بالمدينة، الذي يشهد توافد الآلاف من الأشخاص خلال أيام الشهر المبارك، و يشبهه الأهالي بالمسجد النبوي الشريف في طرازه وتصميمه المعماري، حيث المئذنتين شاهقتي الارتفاع ، و25 قبة، ومساحة تسع لأكثر من 10 آلاف مصلي.

توافد الآلاف على مسجد الميناء الكبير بالغردقة

وكشف محمد وهيب، رئيس مجلس إدارة مسجد الميناء الكبير، استعدادت المسجد لاستقبال آلاف المواطنين خلال أيام شهر رمضان الكريم، الذين يتوافدون عليه من أهالي البحر الأحمر عامة والغردقة خاصة من كل صوب.

مسجد الميناء الكبير قبلة المصلين

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مسجد الميناء الكبير بالغردقة يكتظ بآلاف المصلين، فهو قبلتهم في شهر رمضان خاصة صلاة الترويح التي لها نفحات وروحانيات عطرة، مضيفًا أن الكثير من المواطنين يشبهون مسجد الميناء بالمسجد النبوي من حيث المساحة والتصميمات المعمارية المميزة والأجواء الروحانية.

وكشف بشار أبو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن زيارة معالم مسجد الميناء الكبير أصبحت مفضلة لدى السياح الأجانب، لافتًا في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن شركات السياحة تحرص على وضع زيارة مسجد الميناء، ضمن برنامج السائحين خلال جولات اليوم الواحد.