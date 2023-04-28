أمطار السعودية تضرب مناطق متفرقة بالرياض وتتسبب في فيضانات محدودة

تسببت أمطار السعودية التي هطلت على مدينة الرياض في فيضانات محدودة، وتمنى الكثيرون أن تنعم البلاد بنفعها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

أمطار السعودية في مناطق متفرقة بالرياض

وتتساقط اليوم، أمطار السعودية وهي متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة في الرياض ومكة المكرمة، مصحوبة برياح سطحية، ووجهت أمانة العاصمة المقدسة، بعض الإرشادات للمواطنين والمقيمين والزوار عند هطول الأمطار.

وطلبت أمانة العاصمة المقدسة متابعة أمطار السعودية وحالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية بشكل مستمر والالتزام بالتعليمات الواردة، وتجنب مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة بالرياض، كما حثت منصة التوعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة «طقس السعودية» عبر «تويتر»، على قراءة البيانات والتنبيهات المتعلقة بهطول الأمطار على عدد من المناطق، تزامنًا مع توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

نصائح مهمة من أمانة العاصمة المقدسة

ونصحت أمانة العاصمة المقدسة بعدم المجازفة بقطع مجاري مياه الأمطار والسيول، والإبلاغ عن تجمعات مياه الأمطار عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد، والتعاون في إتاحة المجال للمعدات والآليات لسحب مياه الأمطار، كما حثت على الابتعاد عن مواقع الأشجار واللوحات الإعلانية تجنبا لسقوطها نتيجة العواصف والرياح القوية، والبقاء في مكان آمن.

واستعدت أمانة العاصمة المقدسة بفريق متكامل لمواجهة الأعمال الطارئة والتحضير لما قد ينتج عن هطول الأمطار أو السيول، وشكلت الأمانة فريق للطوارئ يضم أكثر من 300 فرد من العمالة المدربة على مواجهة الأعمال الطارئة، ومجهزين بنحو 30 معدة مختلفة الأنواع والأحجام، وستكون هذه الفرق متواجدة على مدار الساعة خلال الأيام المقبلة، وخاصة في المناطق التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار.