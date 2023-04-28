تشييع جنازة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكى السعودي، اليوم الجمعة، تشييع جنازة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله ابن سعود بن عبد العزيز آل سعود، بعد صلاة العصر، من جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله ابن سعود بن عبد العزيز آل سعود

وأعلنت المملكة العربية السعودية أمس الخميس، وفاة الأمير بندر بن متعب بن عبد الله ابن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

من هو الأمير بندر بن متعب بن عبدالله؟

والأمير بندر بن متعب بن عبد الله ابن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أحد أفراد العائلة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وقد ولد في العام 1983.

والأمير بندر ابن الأمير متعب، كان وزيرا للحرس الوطني السعودي، ووزيرا للتجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر الأمير بندر أحد الأمراء الشباب في العائلة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية.