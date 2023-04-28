مصرع شاب على يد آخرين في مشاجرة بطنطا

لقى شاب في العقد الرابع من العمر، مصرعه متأثرا بإصابته بطعنة نافذة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بينه وبين 2 آخرين، بسبب خلافات الجيرة، بقرية شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بمقتل شاب

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، بلاغاً يفيد، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص، بسبب خلافات سابقة بينهم علي الجيرة، بقرية شبرا النملة، بدائرة المركز، أسفرت عن مقتل أحدهما متأثرا بإصابته بطعنه نافذة.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مقتل شاب يدعي هاني الحبيشي، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة، بدائرة مركز شرطة طنطا، بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بينه وبين 2 آخرين، بسبب خلافات علي الجيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

ندب الطب الشرعي

وبعمل التحريات والأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط 2 المتهمين، في تلك الواقعة، وجري اقتيادهم إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

الرأي القانوني

وأوضح إسلام سليمان، المحامي والخبير القانوني، أن المادة رقم 238 من قانون العقوبات، نصت على من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.