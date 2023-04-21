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مقتل شاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب لهو الأطفال في قنا

كتب:

محمد بركات
12:50 م | الجمعة 21 أبريل 2023
أرشيفية

أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال 

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة، وأحد جيرانهم بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام على أثرها الطرف الأخير بإطلاق أعيره نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن السلاح المستخدم فـي ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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بقلم محمد بركات