مقتل شاب في مشاجرة بالأعيرة النارية بسبب لهو الأطفال في قنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصابة.

مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 4 أشخاص، من بينهم متوفى ومصابة، وأحد جيرانهم بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، قام على أثرها الطرف الأخير بإطلاق أعيره نارية تجاه الطرف الأول من سلاح كان بحوزته ما أدى لوفاة أحدهم وإصابة سيدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن السلاح المستخدم فـي ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.