انتشال جثة شاب غريق من مياه نهر النيل في مصر القديمة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

العثور على جثة في مياه نهر النيل

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بالعثور على جثة في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بالقاهرة من انتشال الجثة، وبالفحص تبين العثور على المتعلقات الشخصية في ملابسه وتبين وجود بطاقة رقم قومي باسم «طه. م. ط»، في العقد الرابع من العمر، وتبين من خلال فحص الجثة أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.