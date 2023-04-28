التوقيت الصيفي يؤخر الغروب.. زيادة جمال الإسكندرية لساعات أكثر (صور)

بدأ التوقيت الصيفي اليوم الجمعة، وهو ما ترتب عليه تبديل الساعة من خلال إضافة ساعة على التوقيت السابق ما زاد من عمر النهار وهو الأمر الذي قوبل بسعادة من أبناء الإسكندرية كونهم يرون أن زيادة فترة النهار تشجع المواطنين على التواجد أكثر على الكورنيش والاستمتاع به.

عدسة «الوطن» رصدت أجواء أول أيام التوقيت الصيفي في الإسكندرية وهو الذي تبعه تواجد المواطنين بشكل مكثف على كورنيش الإسكندرية خلال ساعات النهار التي انتهت منذ قليل مع حدود الساعة الثامنة مساءا.

كورنيش الإسكندرية يتجمل خلال التوقيت الصيفي

وقال حسن سالم، 43 سنة، أحد مواطني الإسكندرية خلال تنزهه رفقة أسرته في منطقة محطة الرمل، إنه سعيد بعودة التوقيت الصيفي الذي يزيد من جمال الكورنيش لساعات أطول.

وأضاف «سالم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن كورنيش الإسكندرية يحتاج إلى الشمس للاستمتاع به، نظرا لأن البحر في الليل يكون عاتم على عكس كورنيش النيل الذي يحيطه إضاءة من الجانبين فيكون اجمل ليلا.

مصايف الإسكندرية تدعو المواطنين لاستغلال التوقيت الصيفي

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، كافة المواطنين للاستمتاع بأجواء شواطئ الإسكندرية خلال فترة الربيع الحالية وبالتحديد مع بدء التوقيت الصيفي.

كما أكدت في بيان لها اليوم، تزامناً مع العمل بالتوقيت الصيفي، أن الدعوة مفتوحة لكافة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخدمية والمستشفيات وأصحاب الهمم للاستمتاع بالحياة علي شاطئ المندرة المجاني التي تعد هدية محافظة الإسكندرية لأبنائها.