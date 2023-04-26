4 شواطئ جديدة تدخل الخدمة خلال مصيف 2023 في الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، عن تشغيل 4 شواطئ للعمل في مصيف 2023 وهى شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب والنخيل» وذلك بعد افتتاح نفق السادات في الإسكندرية، لزيادة عدد الشواطئ في عروس البحر، في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده عاصمة المصايف علي مدار موسم الصيف من زائرين ومن مختلف مدن ومحافظات مصر للاستمتاع بالمصيف.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن شواطئ الإسكندرية الأربعة الجديدة والتي تدخل الخدمة مع بدء مصيف 2023، وذلك بحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

تكلفة دخول الشواطئ في الإسكندرية

وبلغ رسم الدخول لكل شاطئ من شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» طبقا لما اعتمدته محافظة الإسكندرية، 25 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس.

تصنيف ومكان الشواطئ الجديدة

- تعد شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الدهب» من فئة الشواطئ السياحية وهي أعلى فئة من حيث قيمة الدخول ضمن شواطئ الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية.

- توجد شواطئ «البوريفاج ومحمود سعيد وجزيرة الذهب» في منطقة العصافرة أسفل الممشى السياحي بكباري ونفق السادات.

- جرت تغذية شاطئ البوريفاج بالرمال، وزيادة مساحة الشاطئ لاستيعاب عدد مصطافين أكبر تحسبا للإقبال المتوقع عليه.

شاطىء النخيل بالعجمي

وجري افتتاح شاطئ النخيل الجديد بعد غلقة لمدة 3 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أن اشتهر بشاطئ الموت وتم طرح الشاطئ هذا الصيف، وإعادة فتحه للمصطافين بعد أن وضعت لجنة تم تشكيلها من محافظة الإسكندرية وذلك حسب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والأجهزة المعنية لـ«الوطن» ووضع اشتراطات أمن وأمان لنزول البحر وتعهد المستأجران حمدي حسيب ومحمد أبو شامة بتنفيذها والالتزام بها للحفاظ على أرواح مرتادي الشاطئ، كما تقرر خصم 50٪ من قيمة تذكرة الدخول لساكني وأعضاء جمعية 6 أكتوبر التى تضم شاطئ النخيل.