5 مصاعب تواجه حملة بايدن بعد ترشحه للرئاسة.. أبرزها عمره وصحته

تواجه الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن 5 مصاعب بعد إعلان ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية، عبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» في وقت سابق أمس الثلاثاء، عقب نشر فيديو ترويجي لحملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية المقرر لها العام المقبل 2024.

تقدم العمر وصحة الرئيس

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية « بي بي سي» في تقريرموسع لها بر موقع الإلكتروني أن المصاعب الخمسة التي تواجه الرئيس الأمريكي على رأسها تقدمه في العمر فهو يبلغ حاليا 82 سنة وإذا فاز في الانتخابات سيتولي البلاد لفترة رئاسية مدتها 4 سنوات أي سيترك الحكم في عمر 86 سنة، وهو حاليا أكبر شخص في العمر شغل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وليس العمر فقط بل حالته الصحية خاصة أنه ظهر في فيديوهات ووقع في زلات لسان مثل ذكر دول بدلا من دول أخرى وكذلك سقوط مرات عديدة أثناء تحركه لصعود الطائرة الرئاسية، ولكن يخرج بايدن دائما ليشير إلى أنه بخير ولكن هذا لا يمر مرور الكرام على ترامب.

هجوم على صحة بايدن

يستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات عن الحزب الجمهوري العام المقبل ولكن لم يعلن حتى الآن عن هذا الأمر رسميا، ويعتقد ترامب أن عليه هزيمة بايدن الذي فاز في الانتخابات السابقة عليه، ويخرج ترامب في تصريحات يعرض فيها زلات بايدن المختلفة ويقول أيضا أن صحته لا تتحمل فترة رئاسية ثانية لمدة 4 سنوات.

عدم وجود بديل قوي لبايدن

ولفت التقرير إلى أن الحزب الديمقراطي ليس لديه مرشح آخر بديلا عن بايدن خاصة أن نائبة الرئيس كاميلا هاريس ليست لديها شعبية كافية لتحل محله.

أزمات عدة تواجه بايدن أبزرها الاقتصاد

يلاقي بايدن عدة أزمات خلال رئاسته منها جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وكذلك التضخم المرتفع في الاقتصاد الأمريكي بجانب الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاديات مختلف دول العالم.

استطلاعات الرأي

أزمة أخرى يواجهها بايدن وهي أن 55% من الأمريكيين لا يريدون من بايدن الترشح خوفا من قدرته عدم استكمال الفترة الأخرى من الرئاسة بسبب تقدمه في العمر