5 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. رجل أعمال يدخل سباق انتخابات الرئاسة

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين سياسية وصحية كان من أهمها، إعلان بيري جونسون نيته الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل 2024.

وأعلن رجل الأعمال الأمريكي بيري جونسون البالغ من العمر «75 عاما» نيته أن يصبح مرشحا عن «الحزب الجمهوري» لانتخابات 2024 الرئاسية في بلاده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكون المتنافسون المحتملون في انتخابات 2024 الرئاسية الأمريكية: جو بايدن«80 عاما»، دونالد ترامب«76 عاما»، كامالا هاريس«58 عاما»، رون دي سانتيس«44 عاما»، جافين نيوسوم «55 عاما»، جريج أبوت «64 عاما»، مايك بنس «63 عاما»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

روبرت كينيدي جونيور يفكر في الترشح لمنصب الرئيس

بدوره، قال روبرت كينيدي جونيور، ابن شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق، إنه يفكر في الترشح لمنصب الرئيس، وقال خلال زيارة إلى كلية محلية في «نيو هامبشاير» شمال شرق البلاد: «تغلبت على أكبر عقبة: أعطت زوجتي الضوء الأخضر».

الانسحاب من أفغانستان

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في «مجلس النواب»، الجمهوري مايكل ماكول، إن المشرعين قد يلزمون وزارة الخارجية بتقديم الوثائق حول انسحاب القوات من أفغانستان إن لم تقم الخارجية بذلك طوعا، مشيرا في بيان، إلى تقديم الوزارة 236 صفحة من الوثائق فقط، معظمها في المصادر المفتوحة أصلا، أو متضمنة تعديلات ملموسة

وفاة 117 طفلا بالإنفلونزا

صحيا، سجلت السلطات الأمريكية، 26 مليون حالة على الأقل و290 ألف حالة استشفاء و18 ألف حالة وفاة تتعلق بالإنفلونزا خلال هذا الموسم، وأشارت «مراكز السيطرة على الأمراض»، في أحدث تقديرات، إلى 117 وفاة بين الأطفال، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

عاصفة في أمريكا

بدورها، تسببت عاصفة واسعة النطاق تتحرك من الجنوب إلى الشمال الشرقي للولايات المتحدة في مصرع 5 أشخاص على الأقل في ولايات: «تكساس، لويزيانا، ألاباما وكنتاكي»، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «ريا نوفوستي» الروسية.