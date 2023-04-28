رائد الفضاء الإماراتي يصور اللقطات الأولى من كاميرا مثبتة على خوذته «فيديو»

سار رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، في الفضاء اليوم، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقوم بهذا الأمر، وصوَّر النيادي مهمته وهو يسير في الفضاء.

ورصد النيادي اللقطات الأولى من الكاميرا المثبتة على خوذة رائد الفضاء، سلطان النيادي، خلال خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.

اللقطات الأولى من الكاميرا المثبتة على خوذة رائد الفضاء سلطان النيادي، خلال خوضه أول مهمة سير في الفضاء بتاريخ العرب.#طموح_زايد#أول_مهمة_عربية_للسير_في_الفضاء pic.twitter.com/fCs50QyJrI — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) April 28, 2023

مهمة رائد الفضاء سلطان النيادي

وأتاحت مهمة السير في الفضاء التي قام بها النيادي وبوين، للمشاركين القيام بالتحضيرات اللازمة لتركيب ألواح شمسية جديدة على متن محطة الفضاء الدولية خلال مهمة مقررة في يونيو المقبل.

وتهدف هذه التحضيرات إلى تسهيل وتسريع عملية تركيب الألواح الشمسية، التي تلعب دورًا حاسمًا في توفير الطاقة النظيفة والمتجددة لتشغيل المحطة ودعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها، ويمثل تركيب الألواح الشمسية تحديًا فنيًا كبيرًا، حيث يتطلب تنفيذها العمل بشكل دقيق في الفضاء الخارجي وتحت ظروف صعبة ومعقدة.