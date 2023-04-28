إصابة سيدة في حريق التهم شقة سكنية بأسيوط الجديدة

أصيبت سيدة عجوز في منتصف عقدها التاسع بحروق بالجسم، في حريق التهم شقة سكنية بمنطقة العشر عماير بمدينة أسيوط الجديدة، مما نتج عنه احتراق محتويات الشقة ونقل السيدة للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ باندلاع حريق في شقة سكنية

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي بلاغاً من مأمور قسم أسيوط الجديدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة العشر عماير.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط وحدة مباحث القسم وتبين اندلاع الحريق في شقة سكنية بالطابق الخامس ونتج عن الحريق احتراق مكونات الشقة وإصابة سيدة تبلغ من العمر 86 عاما وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج وإخماد الحريق بواسطة رجال الحماية المدنية قبل امتداده إلى باقي العمارات السكنية المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.