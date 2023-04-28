أبواب السماء لإطلاق الصواريخ للفضاء.. تعرف على أماكنها على كوكب الأرض

منذ إطلاق أول مركبة فضائية إلى الفضاء وأصبح نظرياً يمكن إرسال صاروخ إلى الفضاء من أي نقطة على الكرة الأرضية، لكن من الناحية العملية هناك أماكن محددة لا تُطلَقُ الصواريخ إلا منها، وهذه الأماكن مختارة بعناية لاعتبارات عديدة سوف نتناولها في التقرير التالي.

ولا يمكن إطلاق الصاروخ إلى الفضاء الخارجي إلا من قواعد إطلاق معينة، ويتم اختيار أماكنها بشكل دقيق، حيث يجب أن تكون قريبة من خط الاستواء ليستفيد الصاروخ من حركة دوران كوكب الأرض ليحصل على أكبر قوة دافعة أثناء الانطلاق.

لذا تتوزع بوابات الفضاء أو «أبواب السماء» في مناطق محددة، في كازاخستان وفلوريدا الأمريكية وقارة أمريكا الجنوبية ومنغوليا واليابان في قارة آسيا.

كازاخستان

بايكونور الروسية، أهم وأشهر بوابات الفضاء على مستوى العالم، شيدها الاتحاد السوفييتي في كازاخستان.

قارة أمريكا الجنوبية

في أمريكا الجنوبية شيدت فرنسا مركز قاعدة غويانا للفضاء في غويانا الفرنسية.

الولايات المتحدة الأمريكية

شيدت الولايات المتحدة مركز كينيدي للفضاء في جزيرة ميريت بولاية فلوريدا وشهد مغادرة أول رحلة بشرية إلى القمر.

الصين

بمساعدة سوفيتية، شيدت الصين مركز جيوغوان الفضائي في منغوليا ليصبح بعد ذلك أكبر منشأة صواريخ صينية.

اليابان

في جزر سومي اليابانية شيدت طوكيو مركز تانيغاشيما للفضاء واستخدم لإطلاق أول قمر اصطناعي ياباني.