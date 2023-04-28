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مسلسل ضرب نار يحقق أكثر من 270 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان

كتب:

ياسمين محمود
09:43 م | الجمعة 28 أبريل 2023
بوستر مسلسل ضرب نار

بوستر مسلسل ضرب نار

أعلنت شركة «سنيرجي» عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تحقيق مسلسل ضرب نار أكثر من 270 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان 2023.

ونشرت شركة سنيرجي، البوستر الدعائي للمسلسل الذي يحمل صورة بطليه ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وعلقت عليه: «مسلسل ضرب نار يتخطى حاجز الـ 270 مليون مشاهدة في رمضان».

مسلسل ضرب نار 

حقق مسلسل ضرب نار خلال شهر رمضان، نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري.

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