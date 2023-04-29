العثور على جثة مسن متعفنة داخل شقته في مصر الجديدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة متعفنه لـ مسن داخل شقته في مصر الجديدة، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء اسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، معرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه.

بلاغ

بداية البلاغ بتلقي مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال، تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استئذان النيابة العامة تم دخول الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن يدعى «مدحت. أ. أ» 62 عاما.

وبالفحص، تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي، وأنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.