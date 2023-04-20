ضبط المتهم بقتل شاب طعنا نتيجة خلافات سابقة في مصر الجديدة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في ضبط المتهم بقتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة في الصدر بسبب خلافات سابقة في مصر الجديدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصرالجديدة، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافة، وبالانتقال، تبين العثور على جثة شاب يدعى «حسام. إ. أ. ت» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر.

مشرحة زينهم

جرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط المتهم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.