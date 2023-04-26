مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق في مصر الجديدة

لقيت سيدة مصرعها أسفل عجلات سيارة أثناء عبورها الطريق في مصر الجديدة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منشية البكري تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت توجد شبهة جنائية من عدمه، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، وطلبت التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تعود الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير بدائرة قسم الشرط وحدوث وفاة، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «عبير م» 48 عاما، وبالفحص تبين إصابتها بتهشم في الجمجمة ونزيف خارجي.

التحريات

وكشفت التحريات، أنه أثناء وجود المتوفاة وأبنائها داخل إحدى الحدائق العامة بمنطقة مصر الجديدة، تركت أبناءها وذهبت لشراء بعض المأكولات، وأثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة توفيت في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.