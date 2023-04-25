شباب المناطق الحضرية الجديدة يشاركون رجال الشرطة زيارة مستشفى سرطان الأطفال

نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمستشفى سرطان الأطفال 57357 ليشاركوا رجال الشرطة تقديم هدايا للأطفال الذين يتلقون العلاج بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واستمع الشباب خلال الزيارة إلى مراحل إنشاء المستشفى ودورها المهم في علاج سرطان الأطفال كما تم إتاحة الفرصة لهم للمناقشة والاستفسار والحوار مع المسؤولين والقائمين على المستشفى وسلم الشباب صناديق ادخار 8 كمساهمات مستقبلية منهم في علاج هؤلاء الأطفال.

كما تم اصطحاب شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين وقاموا بتوزيع هدايا على نزلائها حرصاً على تفعيل روح المساهمة الإيجابية لديهم.

وكان لتلك المبادرة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور على نفوس الشباب المشاركين وأعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

يأتي هذا في ضوء ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالشباب والطلائع بالمناطق الحضارية الجديدة، وفى إطار مبادرة «كلنا واحد - جيل جديد» التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف إلى غرس قيم الولاء والانتماء لديهم.