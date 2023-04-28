ضياء رشوان: الحوار الوطني يسير في الطريق نحو الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن اليوم يكون مر عام ويومان على دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني، وتوجد بعض الأسئلة من الكثيرين المخلصين عن سبب تأخر الحوار الوطني حتى الآن، لافتا إلى أن الحوار الوطني يسير في طريقنا نحو الجمهورية الجديدة نبنيها سويا.

وأوضح «رشوان» خلال تقديمه برنامج «مصر جديدة» على قناة ETC، أن أي عملية حوار تتخذ عدة أشكال مختلفة بين الكلام وجلسات العمل والمفاوضات والمؤتمرات والتجمعات التى يحضرها الناس، والحوار الوطني حين أطلقه الرئيس السيسي أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسي له فتح قنوات الاتصال، مشيرا إلى أن هناك ظروف أدت لعدم تواصل بين المختلفين في الرأي داخل مصر منذ سنوات، في مختلف القطاعات والمجالات ولم تكن حالة من حالات السيولة الحوارية.

وأشار الكاتب الصحفي ضياء رشوان إلى أن العام الماضي شهد حالة من التواصل لم تكن موجودة من قبل بين مختلف الأطراف داخل مصر، ونعمل جميعا على بناء وطن واحد بمنتهى الثقة بين أطراف الحوار الوطني.