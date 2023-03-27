ضياء رشوان يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمقترح الإشراف القضائي على الانتخابات

توجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، باسمه شخصيا وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر الجزيل للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته الكريمة السريعة لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وقال «رشوان»: «شكرا سيادة الرئيس على دعمكم المستمر للحوار الوطني حتى يخرج بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة سيادتكم له في ظل قولتكم بأن الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».