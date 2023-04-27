«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «وقت الشدة.. الإجابة: مصر»

استعرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح على قناة إكسترا نيوز، صفحة الوطن من عدد اليوم والتي جاءت تحت عنوان «وقت الشدة.. الإجابة: مصر»، والتي جاء فيها أنّ مصر تقود الجهود الدولية لعمليات إجلاء الرعايا من السودان.

وقالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان مدير تحرير جريدة الوطن: «نتابع منذ 4 أو 5 أيام ما يحدث على الحدود والمعبر والجسر الجوي والجسر البري وإجلاء المصريين والجاليات الأخرى التي تأتي إلى مصر، وعندما نتحدث عن مثل تلك الأزمات، فإنّ السودان ليست أول خطوة، تعرضت مصر لأكثر من موقف بهذا الشكل واستطاعت تخطيه بكفاءة شديدة».

وأضافت أنّ الأزمات كاشفة لإدارة أي دولة، ففي أزمة كورونا جرى إجلاء المصريين من هناك، إضافة إلى الأزمة الأوكرانية الروسية، وهناك أيضا الأزمة في السودان، مشددًا على أنّ الإدارة المصرية في هذه الأزمات قوية جدا.