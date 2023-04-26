اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. وقت الشدة.. الإجابة: «مصر»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

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«السيسي»: جهود مصرية لوقف دائم لإطلاق النار في السودان

الرئيس: نشجع الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل في اليمن يحافظ على وحدته وتماسك مؤسساته

جسر جوي وبري لعودة المصريين من السودان.. وقت الشدة.. الإجابة: «مصر»

طائرات في 3 أيام لإعادة العالقين.. ومعبر «أرقين» يتحول لملاذ للباحثين عن الأمن والسلام.. والرئيس يتابع بنفسه تطورات التعامل مع «الجالية»

«المواني»: توجيهات رئاسية بتقديم التسهيلات للعائدين.. وأوتوبيسات لنقلهم من «قسطل وأرقين».. واستقبال رعايا عدة دول أجنبية

قضايا «الحوار الوطني».. ملف العائدين من السودان يتصدر اجتماع مجلس الأمناء.. و«رشوان»: بذلنا جهودا تنظيمية ضخمة تضم 113 قضية.

تيسيرات جديدة بالمدارس والجامعات لحماية مستقبل الطلاب العائدين.. و«الهلال الأحمر»: تأهيل الفارين من مناطق الاشتباكات وإزالة مشاهد القتل من أذهانهم

7 أفلام تحقق 51 مليون جنيه.. إيرادات سينما العيد

«المصري للفكر والدراسات» يحذر من أزمة لاجئين.. ويؤكد حاجة دول الجوار إلى دعم دولي.. وأحزاب: مصر قادرة على حماية أبنائها وإعادتهم بـ«هدوء وحكمة»

سياسيون ومثقفون: الدولة تحركت لإجلاء مواطنيها في الوقت المناسب واستثمرت علاقاتها الجيدة بالدول الأفريقية والكيانات الدولية لحماية أبنائها

«رمضان» يتصدر.. و«الشناوى»: بسبب نجاح «جعفر العمدة»

رئيس «دفاع النواب»: مصر تعاملت مع الأزمة بتعقل وتوازن استند إلى ثوابت السياسة الخارجية في عدم التدخّل بشؤون الدول مع السعي لاستعادة الأمن

عودة «التوقيت الصيفي».. «60 دقيقة منافع»

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أمانة «الحوار الوطني» تستأنف اجتماعاتها.. وملف المصريين العائدين من السودان يتصدّر جدول الأعمال

ضياء رشوان: بذلنا جهودا تنظيمية ضخمة تضم 113 قضية.. والجلسات فيها ستكون طوال الأسبوع بالتوازي ومذاعة

إحباط 1187 محاولة تعدٍّ على أراضٍ وبناء مخالف في العيد

«الجزار» يتابع تنفيذ وحدات «سكن كل المصريين» بمدينة العبور الجديدة

وزير التنمية المحلية: رفع نحو 300 ألف طن مخلفات من المحافظات.. والتخلص الآمن منها خلال الإجازة

احتفالاً بتحرير سيناء.. صور الشهداء تزين شوارع المنصورة

«أبانوب» يُعايد على المسلمين والمسيحيين بـ«فوتوسيشن»

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وقت الشدة.. الإجابة: «مصر»

مصر تقود الجهود الدولية لعمليات إجلاء الرعايا من السودان

متحدث «الخارجية»: تحركاتنا محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة التنفيذ.. والتنسيق مع عدد من الدول لتقديم مساعدات لرعاياهم

وزير الخارجية اليوناني: التنسيق مع «القاهرة» لضمان خروج آمن لليونانيين والقبارصة.. ورئيس وزراء إيطاليا: ننسق مع مصر لإجلاء رعايانا

رئيس وزراء باكستان: نشكر القيادة المصرية على جهودها لمساعدة بلادنا في تأمين عودة رعاياها

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«الجسر الجوي» مستمر: 6 طائرات لإعادة العالقين

سيدة: كنا من أوائل الدول التي تجلي أبناءها.. وشكرا للرئيس السيسي على رعايته وطمأنته لنا

معبر «أرقين».. ملاذ الباحثين عن الأمن والسلام

«أسيب عروستي لمين دي صاحبتي!».. «رنا» حملت عروستها وكُتبها خلال الرحلة: «همّا كل زادى»

طالب مصري: بلدنا وقفت معانا وحسينا بقيمتنا.. و134 من زملائي تم إجلاؤهم عبر رحلات جوية

عائلات سودانية: حين اضطرتنا الظروف للمغادرة وجدنا وطننا الثاني مصر في استقبالنا

السفيرة منى عمر: متابعة الرئيس أكدت اهتمام الحكومة بالحفاظ على سلامة العائدين من السودان

مساعد وزير الخارجية الأسبق: المواطن شعر بتقدير واحترام دولته بعد مجهودات الإجلاء

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«الهجرة»: نتواصل باستمرار مع أبنائنا ونتابع أوضاعهم

«الهلال الأحمر»: خدمات علاجية وغذائية وتأهيل الفارين من مناطق الاشتباكات

«المواني البرية»: تخصيص أوتوبيسات لنقلهم.. واستقبال رعايا دول أجنبية

تيسيرات جديدة بالمدارس والجامعات لحماية مستقبل الطلاب العائدين

«التربية والتعليم»: تأجيل امتحانات الثانوية العامة للدور الثاني.. و«التعليم العالي»: حصر الطلاب والتواصل مع البعثات الرسمية لضمان سلامتهم

«المصري للفكر والدراسات»: الدولة المصرية على أعتاب موجة جديدة من اللجوء والنزوح القسري

مفوضية اللاجئين عبَّرت عن قلقها من فرار النساء والأطفال إلى المناطق الحدودية وتجاوز العدد لـ400 ألف لاجئ يحتاجون للدعم والمساعدة العاجلة

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نواب: حكمة القيادة المصرية سر حماية وتأمين المصريين رغم المتغيرات الإقليمية المعقدة

أحزاب: مصر قادرة على حماية أبنائها وإعادتهم بـ«هدوء وحكمة»

«مستقبل وطن»: سرعة التعامل مع ملف عودة المواطنين تدل على ثقل الدولة

«الجيل»: قرار الإجلاء يؤكد قوة مصر وقدرتها على حماية مواطنيها

سياسيون ومثقفون: مصر تحركت لإجلاء مواطنيها في الوقت المناسب

اللواء أحمد العوضي: إعلان الرئيس استعداد مصر للوساطة يعكس حرصه على وحدة الأشقاء وحقن الدماء

رئيس «دفاع النواب»: إجلاء المصريين من دول النزاع نهج ثابت للقيادة السياسية

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يبدأ العمل به فى مصر الجمعة الأخيرة من أبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر

عودة «التوقيت الصيفى».. «60 دقيقة منافع»

الحكومة: الدراسات أثبتت توفير 10% من حجم الطاقة المستخدمة

نظام عالمي وليس مصريا وأقره «النقراشي» أثناء الحرب العالمية الثانية.. وتجدد العمل به ابتداءً من مايو 1957

أبرز فوائده: ينظم ساعات النوم ويعزز التواصل الاجتماعي

«كندا 1908».. أول ظهور لتغيير التوقيت للحد من الإضاءة أثناء الحرب

«أبوالفضل»: التعرض المستمر لأشعة الشمس يحفز الدماغ بشكل إيجابي ويعمل على تقوية المناعة

عودة التوقيت الصيفي تعمل على تنظيم عملية النوم والاستيقاظ

التوقيت الصيفي بدأ في مطلع القرن العشرين للحفاظ على الطاقة بكندا

«عز»: يسهم في تقليل استهلاك الطاقة.. و70 دولة تطبقه رسميا

«الفرا»: عامل بناء بريطاني صاحب الفضل في اكتشاف الفكرة وتوفي قبل تطبيقها بعام

أستاذ اقتصاد بيئي: زيادة ساعات العمل تفيد الدولة وتزيد الإنتاج

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30 فيلما مصريا و15 عربيا تتنافس على جائزة الدورة 49 لمهرجان جمعية الفيلم

اختيار فيلم «الترعة» لتمثيل مصر في مسابقة «مدارس السينما» بمهرجان كان.