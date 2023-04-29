أبرز فعاليات المسرح الصغير في شهر مايو بالأوبرا

تشهد دار الأوبرا، عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية والغنائية المهمة، على مدار شهر مايو المقبل، التي ستقام على المسرح الصغير.

وترصد «الوطن» أبرز الفعاليات على النحو التالي:

الاثنين 1 مايو.. حفل أعمال رومانتيكية

الثلاثاء 2 مايو.. حفل بيانو مصطفى جرانة

الأربعاء 3 مايو.. أمسية شعرية

الخميس 4 مايو.. حفل مركز تنمية المواهب

الاثنين 8.. احتفالية دار الأوبرا بعيد العمال

الثلاثاء 9.. فابريكا لنفين علوبة

الخميس 11.. حفل فرقة اوبرا القاهرة

الخميس 18.. ريسيتال فيولينه وهارب

الجمعة 19.. ريسيتال تشيللو وبيانو

السبت 20.. حفل ختام جمعية الفيلم السنوي

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

يذكر أن الأوبرا ستشهد حفلا غنائيا مهما في الرابع من مايو للفنان علي الحجار على المسرح الكبير.