جدول دار الأوبرا المصرية في مايو.. اعرف رابط حجز الحفلات

أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، جدول الحفلات خلال شهر مايو، في كل المسارح التابعة لها بالقاهرة والمحافظات، إذ تتضمن «الكبير والصغير والمكشوف والجمهورية، فضلا عن معهد الموسيقى العربية، وأوبرا الإسكندرية، وتشمل حفلات موسيقى وغناء وباليه.

رابط حجز تذاكر الأوبرا

وقالت إن التذاكر عبر المنافذ الرسمية لشرائها بدار الأوبرا، أو الموقع الرسمي الخاص بها من هــــــنـــــا.

ضوابط حفلات الأوبرا

وأشارت إلى الدار غير مسؤولة عن التذاكر التي يتم شرائها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك، مشددة على الضوابط التالية:

- تفتح الأبواب في تمام السابعة.

- عند دخول المسرح الكبير، يجب الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية، ويلزم ارتداء «البدلة كاملة جاكيت + كرافتة»

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.