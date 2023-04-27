جدول حفلات الأوبرا في مايو 2023.. علي الحجار أبرز النجوم

يشمل جدول حفلات دار الأوبرا في شهر مايو عددًا كبيرًا من الحفلات المهمة والمتميزة يأتي على رأسها حفل الفنان الكبير علي الحجار في الثامنة مساء الخميس، الموافق 4 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بمصاحبة فرقتة الموسيقية.

علي الحجار يشدو بأهم وأشهر أغنياته

في السادس من الشهر سيقام حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني، والذي سيقام مرة أخرى في الثالث عشر من الشهر ذاته.

باليه كارمينا بورانا ضمن عروض الأوبرا

وفي يومي 21 و22 من الشهر سيتم عرض باليه كارمينا بورانا وبالية رقصات نلتقي بها وفي الخامس والعشرين من الشهر، كما تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلا غنائيا كبيرا.

شروط حضور حفلات المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

- تفتح الأبواب في تمام الساعة 7 مساء.

- الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة».

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.