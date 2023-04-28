أغنية «TMO» لمحمد رمضان وعصام نجار وجيمس تتخطى مليون مشاهدة في 4 ساعات

تخطة أغنية «TMO» التي طرحها قبل ساعات محمد رمضان عبر قناته على يوتيوب وحساباته المختلفة على السوشيال ميديا المليون مشاهدة الأولى لها، وذلك بعد 4 ساعات فقط من طرحها.

ويتعاون محمد رمضان في الأغنية مع المطرب الأردني عصام نجار في التعاون الأول بينهما، بينما يعد التعاون بعد رمضان وجيمس الثاني بغد أغنية «يا حبيبي» التي طرحها رمضان قبل عامين وحققت وقتها مشاهدات بلغت 171 مليون مشاهدة.

وتقول كلمات أغنية TMO

شوفتها ماني شايف زيها كأنها بثواني بتحلى بلحظة وأنا واقف عندها فيش بالدنيا غيرنا إحنا كل ما عيني تشوفها إلا ما تشغل تشغل بالي إلا ما تسكن بخيالي إلا ما تحس بحناني لما بتقربي بلحظة بيوقف قلبي احكيلي شو بتستني.

لفيت العالم كتير شوفت بلاد زي بنت بلادي مالقيتش هناك ورجعت أنا تاني تحت الشباك مستني تنادي وتقولي أنا عايزاك والله ده نصيبي شكلي حبيت حبي بيزيد ناري بتقيد بس تسمحيلي نروح لبعيد وأنا يا حبيبي مهما لفيت زي عيونك أنتي ما لقيت أنا هبنيلك جنة مش بيتعندي كلام بس بيني وبينك اسمعيني احكيلك بس بيني وبينك.