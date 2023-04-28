إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. محمد رمضان يضيف مليون جنيه لـ هارلي

تصدر فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، إيرادات تقدر بـ مليون و269 ألفًا و362 جنيهًا، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، ويشارك في بطولة فيلم هارلي، مي عمر، محمود حميدة، مي كساب، أحمد داش، باسل الزارو، إسماعيل فرغلي، حسني شتا، قصة محمد سامي ومحمد سمير مبروك، إخراج محمد سمير.

إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. هارلي في المقدمة

حققت إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، في الأيام الماضية ما يزيد عن 57 مليون جنيه في شباك تذاكر السينما، وكان لفيلم هارلي بطولة محمد رمضان نصيب الأسد منها بإيرادات تجاوزت الـ26 مليون جنيه.

يرفع فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، شعار«هارلي أسطورة الأسفلت.. السرعة أشد من القوة»، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين الرومانسية والأكشن والتشويق والإثارة، بخلاف تقديم عدد من الأغنيات، منها أغنية طوق نجاة التي طرحها محمد رمضان بشكل منفصل عبر حسابه على موقع يوتيوب.

تصوير فيلم هارلي تزامن مع مسلسل جعفر العمدة

انطلق تصوير فيلم هارلي قبل نهاية شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع تصوير محمد رمضان لمسلسل جعفر العمدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم مسلسلات رمضان 2023.