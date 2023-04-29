خريطة فصل الكهرباء عن مناطق بكفر الشيخ اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء، صباح اليوم، بالتنسيق مع هندسة كهرباء دسوق، بسبب إجراء الصيانة اللازمة في شبكات الكهرباء.

المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

ذكرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، خلال بيان لها، أن المناطق والأحياء المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، هي: «المحكمة، وطريق فوه، ومدرسة زويل وعبد الناصر، ومستشفى الأمومة، وتقسيم الحلو».

موعد فصل التيار الكهربائي

أوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، أنه سيتم فصل الكهرباء، ابتداءً من الساعة 9 صباحا، حتى الساعة 2 مساءً، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة في شبكات الجهد المتوسط، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ.

وأضاف البيان، أنه سيتم أيضاً فصل التيار الكهربائي بعد غد الأحد، عن عدد من المناطق والأحياء، وهي: «دحروج، والكشلة، والشركات، ومعهد فتيات دسوق، والسنترال، وأرض مفتاح».