فيلم رمسيس باريس لـ هيفاء وهبي يحتل المركز الخامس في إيرادات السينما

احتلت الفنانة هيفاء وهبي بفيلم «رمسيس باريس» والذي يعرض حاليا بدور العرض، المركز الخامس في إيرادات شباك التذاكر أمس.

إيرادات فيلم «رمسيس باريس» لهيفاء وهبي

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «رمسيس باريس» حقق أمس ايرادات 206 آلاف و168 جنيها، محتلة بذلك المركز الخامس في شباك التذاكر، حيث جاء في المركز الأول فيلم «يوم 13» محققا مليونا و414 ألفا و362 جنيها، ويليه في المركز الثاني فيلم هارلي محققا مليونا و269 ألفا و362 جنيها، وفي المركز الثالث جاء فيلم بعد الشر لـ علي ربيع وحقق إيرادات 533 ألفا و236 جنيها، وفي المركز الرابع فيلم ابن الحاج أحمد محققا إيرادات 447 ألفا و231 جنيها.

فريق عمل فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» يشارك في الفيلم عدد من النجوم أبرزهم هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.