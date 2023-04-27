206 آلاف جنيه إيرادات فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي خلال 24 ساعة

حقق فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس، تقدر بنحو 206 آلاف و117 جنيهًا، لتأتي في المركز الخامس من حيث الإيرادات بالنسبة للأفلام المعروضة في السينما، فيما تصدر فيلم هارلي بطولة محمد رمضان القائمة بإيرادات تقدر بمليون و325 ألف و608 جنيهات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم رمسيس باريس

فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، محمد سلام، محمد ثروت، حمدي الميرغني، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، تأليف كريم حسن بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم رمسيس باريس، في إطار يجمع بين الكوميديا والإثارة والتشويق، حيث تجمع الظروف مجموعة من المصريين في فرنسا، ويضطرون لتشكيل عصابة من أجل سرقة لوحة الموناليزا، ومن ثم تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أفلام العيد

وبالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، انطلق عرض 7 أفلام في السينما، من حيث الإيرادات تصدر فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفي المركز الثاني فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، وفي المركز الثالث فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع وأس أس، وفي المركز الرابع فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وفي المراكز الأخيرة رمسيس باريس، ومغامرات كوكو، وساعة إجابة.