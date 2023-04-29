«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة: «الشتاء مكمل.. فيه أمطار ورياح»

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من تخفيف الملابس خلال الساعات المقبلة، لاسيما ليلا وفي الصباح الباكر، نظرا لاستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد.

حالة الطقس في المحافظات

وأوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

رياح وأمطار تضرب المحافظات

كما تشير التوقعات إلى نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مشيرا إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع، ويكون الطقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وليلا.

وأشار البيان، إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يعود إلى تعرض البلاد إلى منخفض جوي قادم من أوروبا، يؤثر على جميع المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.

درجات الحرارة في المحافظات

وعن درجات الحرارة في المحافظات اليوم السبت جاءت كالآتي:

في القاهره الكبرى والوجه البحري 25 درجة مئوية

السواحل الشماليه 21 درجة مئوية

جنوب سيناء 30 درجة مئوية

شمال الصعيد 26 درجة مئوية

جنوب الصعيد 32 درجة مئوية

وتشير التوقعات إلى تعرض المحافظات بداية من غد إلى عاصفة ترابية، تؤثر على مختلف المحافظات، لاسيما السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بالإضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.