تعرف على تفاصيل أسواق النصف جملة.. الرئيس وجَّه بإنشائها لتخفيض الأسعار

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، جولة تفقدية تابع خلالها سير العمل في إنشاء أسواق نصف الجملة التي وجه بإنشائها مسبقا في القاهرة والجيزة بهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر التجزئة، وإليكم معلومات عن أسواق نصف الجملة ومواعيد تشغيلها وافتتاحها رسميا.

أسواق أحمد فخري في مدينة نصر

يقام سوق أحمد فخري بمدينة نصر على مساحة 2.64 فدان ويقع في تقاطع شارع أحمد فخري مع شارع عبد الرازق صابوني وبجوار حديقة الطفل.

سوق حسن المأمون في مدينة نصر

من المقرر أن تنتهى أعمال الخرسانات به في 30 يونيو وتنتهى أعمال الواجهات في 30 يوليو المقبل، ينتهى تماما ويصبح جاهزا للعمل في 30 نوفمبر، ويؤدي لنقلة حضارية في المنطقة.

سوق عمار بن ياسر بالمقطم

يقام سوق عمار بن ياسر على مسطح 9 أفدنة، ويتكون من السوق التجارية ومنطقة النادي الاجتماعي كمتنفس لسكان المقطم، ويمارسون خلاله الأنشطة التجارية، ويتضمن 151 محلا تجاريا بأنشطة مختلفة منها الأفران ومحال الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والحرف اليديوية ومبنى إدارة السوق والكافيتريا، بالإضافة لساحات انتظار في محيط السوق لتخفيف التكدس المروري في محيط السوق خاصة شارع عمار بن ياسر.

سوق محور عبد المجيد محمود بالمقطم

واجهت هذه السوق مشكلة التكدس في المساحة المرورية، وبالعرض على الرئيس السيسي وجه بإنشاء مجمع أسواق المقطم، ويقع على محور المستشار عبد المجيد محمود الرابط بين شارع 9 وصلاح سالم، ومساحة السوق 6.8 فدان ويتضمن 18 مبنى وناديا اجتماعيا ابتداء من المبنى المعدني الذي يتضمن 40 محلا للخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم و4 منشآت نمطية دور أرضي وأول، وقد وجه الرئيس بزيادة دور علوي، بالإضافة لمبنى مخابز ومظلتين باعة جائلين، وبلغ إجمالي المحلات بالمشروع 230 محلا ومنشآت خدمية.

وواجه المشروع مشكلة الأرض الصخرية ومن خلال دراسة تم تأهيلها للإنشاءات والتنسيق مع الحي لربط المرافق الحيوية بالمباني، ومن المقرر أن يكون المجمع جاهزا للعمل في 30 يوليو المقبل.

بالإضافة لسوق حي الأمل بمدينة نصر وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة واللذان سيتم الكشف عن تفاصيلهما قريبا

محور عبد المجيد محمود

وتفقد الرئيس السيسي أيضا محور عبد المجيد محمود بطول 7 كيلومترات والذي ينقل الحركة من محور الشهيد إلى محور ياسر رزق بالمقطم ومنه إلى صلاح سالم ومحور الحضارات وصولا لكورنيش النيل ويهدف لتسهيل حركة المواطنين وتخفيف الضغط المروري على المواطنين، ويخفف الضغط على شارع 9 بالرغم من تطوير وتوسعته، وسيتم الانتهاء من أعمال المحور كاملة في شهر يوليو المقبل.