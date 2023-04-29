محمود مسلم: «الوطن» تمثل رقما مهما في سوق الصحافة وصفحتنا تجاوزت 20 مليون متابع

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن عدد جريدة «الوطن» الصادر صباح اليوم، كان فكرة الزميلة هبة حسنين مدير تحرير الجريدة، مشيرا إلى أن الملف يتحدث عن سمات الشعب المصري المسامح والكريم والمضياف وخفيف الدم، «دائما نفخر بمصريتنا ووطننا ومواقفنا».

مسلم: «الوطن» أصدرت أكثر من 4 آلاف عدد يومي طيلة 11 عاما

وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مانشيت»، ويقدمه الإعلامي جابر القرموطي، على قناة CBC، أن الجريدة خلال 11 عاما طبعت أكثر من 4 آلاف عدد يومي، بخلاف مئات الآلاف من الموضوعات والفيديوهات، كما أن طغيان الصحافة الإلكترونية جعل من العمل الصحفي مستمرا طيلة 24 ساعة ولا يتوقف.

مسلم: نمثل رقما مهما في سوق الصحافة الإلكترونية والورقية

وتابع: «إحنا بنمثل رقم مهم في سوق الصحافة الإلكترونية والورقية، وصفحتنا على الفيس بوك بها أكثر من 20 مليون، وصفحتنا على السوشيال ميديا تسهل وصول القارئ إلينا، ولدينا عدد كبير من نجوم الصحافة يعملون في الجريدة وأفخر بالعمل معهم، «حتى الشباب الصغير يمثل علامة مهمة في سوق الصحافة».