عايدة رياض: «مبسوطة» بنجاح سره الباتع.. والجميع بذل مجهودا كبيرا

تحدثت الفنانة عايدة رياض، عن مشاركتها في مسلسل سره الباتع، الذي كان يذاع طوال شهر رمضان عبر قناة الحياة، قائلة: «أنا طبعا كنت مبسوطة جدا، إني هعمل شغل لأول مرة مع خالد يوسف، وأول ما بعتلي الورق فرحت جدا، لأني بحب أعمل الحاجات الفلاحي وبنت البلد، بحب الأدوار دي جدا».

وقالت عايدة رياض في تصريحات لقناة «الحياة»: «حابة في البداية أشكر خالد يوسف على العمل الكبير، سره الباتع مسلسل فيه مجهود رائع، وربنا العالم إن الكل تعب في العمل، علشان يطلع بالشكل الكبير ده».

التحضير للدور

وعن معالجتها للدور قالت عايدة رياض: «أستاذ خالد عاملنا كأبطال، 5 أو 6 مرات بروفات ترابيزة زي زمان، وكل الفنانين اللي شاركوا في العمل كانوا موجودين في بروفات الترابيزة، من أجل الاستفسار عن أدق التفاصيل في الشخصيات، اتفقنا على اللغة وغيرها من الأشياء، وكان بيقولي دورك زى العقربة».