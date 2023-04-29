«سياحة الإسكندرية»: 5 ضوابط على الشواطئ لاستقبال المصطافين

أكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على وجود عدة ضوابط على شواطئ الإسكندرية بهدف تحسين خدمات الشواطئ للمواطنين وذوي الهمم استعداداً لمصيف 2023، من أجل استقبال المواطنين ومساعدتهم وتقديم الخدمات لهم على أكمل وجه.

وترصد «الوطن» استعدادات شواطئ الإسكندرية، وفقا لبيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم، والذي يتم تعميمه على كافة الشواطئ.

استعدادات شاطئ ذوي الهمم بالإسكندرية

وتتضمن استعدادات شواطئ الإسكندرية ما يلي:

- توفير عمال بالشواطئ مدربين تدريبا جيدا لاستقبال والتعامل مع كبار السن وذوي الهمم.

استعدادات شواطئ الإسكندرية لاستقبال المصطافين

- توفير رجال إنقاذ ومتابعتهم في كل شاطئ، حيث أن أولى اهتمامات الإدارة هي منظومة الإنقاذ، ولا تهاون في أي تقصير في حماية الأرواح.

- الاهتمام بدورات المياه ونظافتها وصيانتها.

- إعلان أرقام شكاوى الإدارة على بوابات الشواطئ، حيث خصصت مصايف الإسكندرية أرقام شكاوى لشواطئ القطاع الشرقي «01289252668 - 01270746790 - 01119555946 - 01501297888»، إضافة إلى أرقام شكاوى شواطئ القطاع الغربي «01220030103 - 01225267276 - 01203986324 - 01203986324».

- توفير حاويات القمامة وزيادة عددها ووضعها بالقرب من الرواد للحفاظ على نظافة الشواطئ.