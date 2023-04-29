«الري»: مشروع حماية قلعة قايتباي بالإسكندرية أوشك على الانتهاء

تلقى هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ بخصوص أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية، يوضح المشروعات المنفذة بمدينة الإسكندرية والتي تعد جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر.

مشروعات الحماية كان لها أثر في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ

وقال وزير الموارد المائية والري إنَّه سبق تنفيذ الهيئة عدداً من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول 90 كيلومترًا مثل مشروعات إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي والحاجز الغربي لقلعة قايتباي وإعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي كذلك التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة وحماية عدداً من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، وكذا استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدداً من المناطق الاستراتيجية المهمة بالمحافظة.

وأضاف أنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى)، والذي نتج عنه حماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما مكّن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة، لافتاً إلى أنَّ المشروع عبارة عن لسان بحرى علي شكل حرف (L) أمام المحروسة بطول إجمالي 620 مترًا ورصيف بحري بطول 125 مترًا عموديًا على الكورنيش و30 مترًا موازيًا للكورنيش.

حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل

كشف التقرير عن الانتهاء من تنفيذ مشروع تدعيم وتطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، والذي نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بمنطقة المنشية ومحطة الرمل، والمشروع عبارة عن حائط بحرى بطول 835 مترًا أمام سور الكورنيش واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50.

وأوضح أنَّه تمّ الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه، والذي نتج عنه حماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتى الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وانهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثري، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول 280 مترًا ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري بالبلوكات الخرسانية وإنشاء هامة من الخرسانة العادية أعلي البلوكات وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول 245 مترًا وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلى الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار.

وأوشك مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي على الانتهاء -تُعد قلعة قايتباي أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحي لمدينة الإسكندرية - والمشروع يهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر في الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الاستثمارات السياحية وزيادة فرص العمل للشباب مع الحفاظ علي الآثار الغارقة بالمنطقة والتي لا تقدر بثمن، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترًا وانشاء مرسى بحري بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 مترًا وبسمك 60 سم ولسان حجري بطول 30 مترًا، ذلك علاوة على تغذية بالرمال غرب القلعة حتى منسوب + 2.00 متر.

وجار حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية -مرحلة أولى- من بئر مسعود حتي المحروسة والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، وسينتج عن تنفيذ هذا المشروع استعادة الشواطئ المفقودة بالنحر وهو ما سيمكن محافظة الإسكندرية من زيادة الاستثمارات بالمنطقة، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة أمام المنطقة من نادى السيارات ببئر مسعود وحتى المحروسة (الحاجز الأول بطول 1100 متر والثاني بطول 500 متر)، كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض 30 مترًا.

حماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية

جدير بالذكر، أنَّ الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ تقوم بتنفيذ المشروعات اللازمة لحماية المناطق الساحلية على سواحل البحرين المتوسط والأحمر من مشاكل النحر، وحماية المنشآت والاستثمارات بالمدن الساحلية والأراضي الزراعية والمنشآت الصناعية والمواقع الأثرية بالمناطق الساحلية وكذا حماية المناطق المنخفضة من التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتقدر أطوال أعمال الحماية المنفذة على البحرين الأحمر والمتوسط بـ144 كيلومترًا.