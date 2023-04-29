محافظ شمال سيناء يفتتح موسم الصيد في بحيرة البردويل

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء يرافقه اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم السبت، موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة.

افتتاح موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل

جاء ذلك في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الإدراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، علي أن افتتاح موسم الصيد في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكرى 41 لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة في حضور عدد من الوزراء.

1228 مركبا في بحيرة البردويل

أضاف المحافظ، أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى، مرسى إغزيوان وبه 700 مركبًا، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صيادًا، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم.

بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة

وأضاف المحافظ، أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها «الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا»، لافتًا إلى أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، منها بوغازين طبيعيين هما الزرانيق وأبو صلاح، وبوغازين آخرين صناعيين برقمي 1 و2 غرب وشرق البحيرة ،وهى التي تغذي البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.

3000 صياد في بحيرة البردويل

قال اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، إنه يعمل في البحيرة حوالى 3000 صيادا تعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد من أهالي شمال سيناء، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.

وأضاف أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة فى البحيرة هى حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية، حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هي التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله.