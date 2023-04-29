 محافظ جنوب سيناء: توفير 675 فرصة عمل جديدة بالتجمعات التنموية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم إنه جرى الانتهاء من تسليم كل التجمعات التنموية للمستحقين، مشيرا إلى أن إجمالي التجمعات التنموية الموجودة بجنوب سيناء 7 تجمعات موزعين على 3 مدن هي الطور، سانت كاترين، رأس سدر.

الانتهاء من تسليم كل التجمعات التنموية للمستحقين

أوضح محافظ جنوب سيناء، أن التجمعات طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي مُزودة بكل الخدمات وهي عبارة عن تجمعات سكنية صغيرة يوجد بها كل الخدمات مثل القرى والمدن، وجاري توفير العمالة المطلوبة لتشغيل المدارس والوحدة الصحية.

675 وظيفة

أكد محافظ جنوب سيناء إنه جرى حصر الوظائف الشاغرة التي تحتاج لها التجمعات التنموية لتشغيل كل الخدمات بالتجمعات، مشيراً إلى أن إجمالي العمالة المطلوبة بلغت 675 فرصة عمل تشمل كل المرافق والخدمات الموجودة بالتجمعات

أضاف المحافظ أنه جرى الاتفاق مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 675 شابا وفتاة بنظام اليومية «أجر نظير عمل»، وسيتم عمل مسابقة على مستوى المحافظة لاختيار أفضل المتقدمين.

7 تجمعات تنموية

والتجمعات التنموية الموجودة بجنوب سيناء 7 تجمعات تنموية بإجمالي 591 منزلاً، مساحة المنزل الواحد 175 متراً موزعين كالتالي:

1- طور سيناء تضم 2 تجمع في وادي أسيلا وعريق، وآخر بمنطقة سهل القاع.

2- سانت كاترين يوجد بها تجمع وحيد، في وادي السعال.

3- رأس سدر تضم 4 تجمعات في السحيمي وأبوجعدة والريينة النهايات.