«فودة»: قوافل زراعية ومعدات لتسوية الأرض في التجمعات التنموية بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن الدولة تعمل في كل الاتجاهات في سيناء من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعمير المحافظة، تزامنًا مع الاستعدادات لقمة المناخ المقرر انعقادها في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأشار «فودة» إلى أن التجمعات التنموية بجنوب سيناء، أحد مشروعات التنمية المستدامة التي أقامتها للدولة لتوطين عدد كبير من أبناء الوادي والدلتا في سيناء، إلي جانب زيادة المساحات المنزرعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

التجمعات التنموية بجنوب سيناء

وقال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، للعمل على نشر وزيادة التنمية الزراعية في المحافظة، جرى إرسال قافلة زراعية من مديرية الزراعة برأس سدر إلى تجمع «الحمة» التنموي بجنوب سيناء، لمتابعة المزارعين والتعرف على ما يواجههم من المشكلات لحلها.

وتابع أن فريق العمل وجه بعض النصائح والإرشادات للمزارعين بهدف الاستفادة من المياه والأرض، موضحًا أنه جرى الاتفاق على نوع الزراعة التي تصلح في التجمع، لافتًا إلى أن القوافل مستمرة في متابعة الأعمال والأنشطة المختلفة بالإدارة الزراعية برأس سدر وتقديم الحلول المناسبة لبعض من المشكلات التي وُجدت.

جرارات زراعية ومحراث

وأكد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر في تصريح لـ«الوطن»، أن المعدات الزراعية وصلت التجمعات في قريتي الحمة والسحيمي، وبدأت الجرارات في العمل لتمهيد الأرض وحرثها قبل بدء الزراعة، مشيرًا إلى أن «فودة» وجه بضرورة تسليم تجمع النهايات هذا الشهر تزامنًا مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر، كما جرى وضع برنامج زمني لتسليم المواطنين تجمع النهايات، ليكون آخر التجمعات التنموية في جنوب سيناء.

يذكر أن إجمالي التجمعات التنموية في جنوب سيناء، عددها 7، موزعة على 3 مدن هي «الطور وتضم تجمع أسلا وعريق وتجمع سهل القاع»، سانت كاترين «تجمع وادي السعال»، رأس سدر 4 تجمعات هي «الحمة، السحيمي، أبوجعدة، النهايات».