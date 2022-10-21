افتتاح 55 منزلا بدويا ومسجدا في سيناء وتسليم التجمعات التنموية في «الحسنة ونخل»

واصلت محافظة شمال سيناء احتفالها بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة، حيث جرى افتتاح 55 منزلا بدويا ومسجدا في منطقة وسط سيناء.

وافتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء وسعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وجازي سعد، عدد 40 منزلا بدوي في مدينة الحسنة وقرية القصيمة، بجانب توزيع عقود المنازل علي المستفيدين.

وأكد المحافظ، أن المنازل ضمن مشروع 40 منزلا بدوي «25 بالحسنة - 15 بالقصيمة»، الذي نفذه الجهاز المركزي للتعمير بتكلفة 22.6 مليون جنيه، لافتا إلى أن مساحة المنزل 120 مترا مربع 80 متر مبنى - 40 متر حوش

تسليم التجمعات التنموية بمركزي الحسنة ونخل

أعلن المحافظ عن تسليم التجمعات التنموية بوسط سيناء وعددها 10 تجمعات بمركزي الحسنة ونخل للمنتفعين، حيث جرى تسليم كل منتفع منزل و5 أفدنة جاهزة للزراعة، داعيًا أبناء سيناء وخاصة أبناء منطقة وسط سيناء إلى التقدم للمرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم الإعلان عنها خلال الشهور المقبلة.

بدوره أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه في قطاع الإسكان البدوى أقيمت خلال الفترة من 2014 وحتى 2022 عدد 388 وحدة بدوى شاملة المرافق بتكلفة 163.8مليون جنيه، وجارى تنفيذ عدد 70 وحدة إسكان بدوى شاملة المرافق بتكلفة 29.54 مليون جنيه خلال خطة العام الجاري وإجمالي التكلفة 193.28 مليون جنيه.

توزيع عقود المنازل البدوية

وسلم المحافظ عقود المنازل البدوية، موجها الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر الاستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء والاستجابة لطلبات المحافظة.