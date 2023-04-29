خطوات تصحيح البيانات في شهادة الميلاد.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت منصة الأحوال المدنية الإلكترونية خطوات تصحيح البيانات في شهادة الميلاد، خاصة أن هذه الأخطاء قد يترتب عليها أخطاء في باقي الأوراق الرسمية الأخرى، مثل بطاقة الرقم القومي، ورخصة القيادة، وغيرها من المستخرجات التي تثبت شخصية المواطن، لذا يجب الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية لتصحيح البيانات.

خطوات تصحيح شهادة الميلاد عن طريق الإنترنت

وتنشر «الوطن» خطوات تصحيح بيانات شهادة الميلاد من مصلحة الأحوال المدنية، وهي كالتالي:

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- الحصول على نموذج 80 من الأحوال المدنية.

- تقديم نموذج 80 بعد ملء البيانات.

- حضور صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن.

- عدم طباعة شهادة ميلاد مميكنة من قبل.

- يجب كتابه اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة.

- يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو أحد أقارب الدرجة الأولى فقط.

خطوات تصحيح شهادة الميلاد عن طريق الإنترنت

- الدخول على الموقع.

- الدخول على طلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة أول مرة.

- السداد من خلال فوري أو البطاقة الائتمانية المصدرة من أي بنك.