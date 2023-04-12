من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟.. خبير أمني يجيب

«من له الحق في استخراج شهادة الميلاد؟» هذا السؤال يكثر البحث عنه على محرك البحث الإلكتروني جوجل، وبمراجعة الخبير القانوني اللواء عادل عبدالعظيم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أجاب عن السؤال بقوله إنه يحق لأقارب الدرجة الأولى فقط استخراج شهادة الميلاد وهم «الأب والأم والزوجة والأبناء» أي يحق لهؤلاء الأفراد استخراج شهادة الميلاد لأي منهم.

وأضاف اللواء عادل عبدالعظيم مساعد أول وزير الداخلية الأسبق أنَّ وزارة الداخلية سهلت عملية الحصول على شهادة الميلاد في دقائق من المقررات الشرطية داخل الأحوال المدنية وكذلك إلكترونيًا أو من ماكينات الأحوال المدنية المنتشرة في العديد من المولات التجارية وميناء القاهرة الجوي.

خطوات استخراج شهادة الميلاد من الأحوال المدنية

- تقديم بطاقة الرقم القومي الخاصة بالشخص الذي يرغب في استخراج شهادة الميلاد.

- التأكّد من أنه أحد أقارب الدرجة الأولى.

- سداد الرسوم المستحقة

- استخراج شهادة الميلاد من الشباك المخصص

- ختم شهادة الميلاد بخاتم الشعار

خطوات استخراج شهادة الميلاد إلكترونيًا

- الضغط على خدمة إنشاء حساب جديد.

- تسجيل البيانات الخاصة بك ( الرقم القومي والاسم والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل ورقم المصنع)

- رقم المصنع أسفل بطاقة الرقم القومي من الجهة اليسرى.

- إصدار شهادة الميلاد إلكترونيا من المنزل.

- تابع تفاصيل سداد رسوم استخراج شهادة الميلاد.

- إضافة عنوان الذي سيتم إرسال شهادة الميلاد.

- السداد من البطاقة البنكية أو السداد من فوري أو البريد

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة الميلاد

- بطاقة الرقم القومي.

شروط الحصول على الخدمة

- البيان مسجل على الحاسب الرئيسي

- صاحب القيد أو أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى

- من يحمل توكيلا خاصا بالتعامل مع الأحوال المدنية من أحد أصحاب الشأن وعن طريق الإنترنت.

- عدم طباعة شهادة ميلاد مميكنة من قبل.

- يجب كتابة اسم المستفيد واسم الأم بطريقة صحيحة، إذ أن المستفيد هو الشخص الذي سيتمّ طباعة الشهادة له.

- يجب أن يكون مقدم الطلب صاحب الشأن أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.

إجراءات طالب الخدمة

- تقديم بطاقة الرقم القومي كإثبات شخصية.

- استلام الخدمة.

الإجراءات التي يتبعها المواطن للحصول على الخدمة عن طريق الإنترنت:

- الدخول على الموقع على شبكة الإنترنت الدولية.

- الدخول على طلب الحصول على شهادة ميلاد مميكنة.