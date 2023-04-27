متى تُستخرج شهادة الميلاد أول مرة للأطفال حديثي الولادة؟ الأحوال المدنية تجيب

نشرت منصة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، على موقعها معلومات مهمة عن طرق استخراج شهادة الميلاد التي يتم إصدارها من قبل الدولة، وتضم معلومات عن تاريخ وساعة الميلاد واسم المولود ولقبه واسم الأم والأب وجنس المولود ومكان الميلاد.

استخراج شهادة الميلاد لأول مرة للأطفال حديثي الولادة

وأجابت منصة الأحوال المدنية عن سؤال حول استخراج شهادة الميلاد لأول مرة للأطفال حديثي الولادة، موضحة خطوات استخراج شهادة الميلاد رقم قومي من خلال عدة خطوات كالتالي:

- يُسجل المواليد في مكتب الصحة الذي تمت الولادة في دائرته.

- يقوم مكتب الصحة بإرسال التبليغات للسجل المدني الذي يتولى بدوره قيدها مرة أخرى بدفتر مواليد السجل.

- إرسال بيانات الولادة للقطاع لإدخالها بياناتها على الحاسب الآلي وتحديد الرقم القومي للمولود.

- يجب التبليغ عن المواليد خلال 15 يوماً من تاريخ الولادة.

- ويكون التبليغ عن وقائع الميلاد في الخارج خلال 3 أشهر من تاريخ حدوثها، وذلك للقنصلية المصرية، أو لقسم سجل مدني المركز الرئيسي بالقطاع البريدي الموصى به، حال عدم وجود قنصلية.

حالات الإبلاغ عن وفيات الأطفال حديثي الولادة

- أما إذا توفي الطفل قبل التبليغ عن ولادته، فتنص المادة رقم 18 من قانون الطفل على وجوب التبليغ عن ولادته، ثم وفاته، أما إذا وُلد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقصوراً على وفاته.

- ويُعاقب على مخالفة أحكام هذه المواد بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات، ولا تجاوز 100 جنيه.

- ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيـد عن سنة وبغرامـة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن أدلى عمداً ببيان خطأ من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود، وهذا دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون.

- ويتوجه المواطن إلى أقرب موقع لمحل إقامته تابع لقطاع الأحوال المدنية من المواقع المنتشرة على مستوى الجمهورية لاستخراج شهادة الميلاد، بالإضافة إلى إمكانية استخراجها من الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت الدولية، ويتم توصيل الخدمة المطلوبة من خلال البريد السريع إلى العنوان المدون بالطلب خلال 48 ساعة.