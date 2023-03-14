خطوات استخراج شهادة الميلاد «أون لاين» 2023.. «هتطلعها وأنت في مكانك»

أتاحت مصلحة الأحوال المدنية للمواطنين، خدمة استخراج شهادة الميلاد أون لاين 2023، دون الحاجة إلى أن يذهب طالبها إلى السجل المدني وينتظر ساعات طويلة في الطوابير المزدحمة، إذ يأتي ذلك ضمن خطوات التيسير على المواطنين ومواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي.

تستعرض لكم بوابة الوطن في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، خطوات استخراج شهادة الميلاد أون لاين 2023، خلال السطور الآتية.

خطوات استخراج شهادة الميلاد أون لاين 2023

نوضح كيفية استخراج شهادة ميلاد إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية عن طريق إتباع عدد من الخطوات، حيث يحتاج الكثيرين الى الحصول على شهادة ميلاد لهم.

- الخطوة الأولى، الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية.

- الخطوة الثانية، الضغط على «وثيقة الميلاد»، لتظهر أمامه رسالة على الشاشة تفيد بتسجيل الدخول للموقع، وفي حالة عدم وجود حساب يمكنك إنشاء حساب على الموقع والقيام بتسجيل الدخول.

- الخطوة الثالثة، تسجيل البيانات المخصصة مثل درجة القرابة والتي تكون كالآتي«أب، أم، أخت، أخ، أو غيرها»، واسم الأم بالكامل، والرقم القومي، وغيرها من البيانات المطلوبة لاصدار شهادة الميلاد.

- الخطوة الرابعة، إدخال البريد الإلكتروني الخاص به، ثم كلمة السر، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

- الخطوة الخامسة، اختيار عدد الأشخاص المستفيدين من الخدمة، والتي تعني «عدد شهادات الميلاد التي يرغب المواطن في استخراجها»، ثم الضغط على «التالي»، وتظهر أمام مقدم الطلب الصفحة الخاصة بيانات صاحب شهادة الميلاد، والتي تشمل «درجة القرابة، الاسم بالكامل، اسم الأم، الرقم القومي».

- الخطوة الخامسة، إدخال عدد النسخ الخاصة بالشهادة الواحدة، ثم الضغط على «التالي».

- الخطوة السادسة، الضغط على «إرسال الطلب»، حتى يجرى التقديم على طلب استخراج شهادة ميلاد مميكنة.