محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس للمدرسة الثانوية البحرية بالتلول

وضع اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حجر الأساس للمدرسة الثانوية البحرية بالتلول بشمال سيناء، وذلك برفقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للابنية التعليمية، المدرسة الثانوية البحرية بالتلول بمركز بئر العبد.

المدرسة الأولي من نوعها بمصر

وأكد المحافظ أن المدرسة الثانوية هي الأولى من نوعها في مصر، وتهدف إلى استحداث نوعية جديدة من التعليم بشمال سيناء، وذلك لخدمة الصيد وأعمال السفن.

وأضاف المحافظ أن المدرسة سيتم إنشائها على مساحة 10 آلاف و800 متر مربع بتكلفة تبلغ 22 مليون و125 ألف و351جنيها، وتضم 7 ملاحق وهي 9 فصول دراسية، 20 فراغ تكميلي، ورشة مصايد وملاحة وورشة صناعة المركبات والنقل وورشة بناء السفن الحديدية وورشة المحركات البحرية، و5 مخازن وغرفتي حارس.

دعم هيئة الأبنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء

وأشار المحافظ إلى دعم هيئة الأبنية التعليمية لمحافظة شمال سيناء، من خلال بناء المدارس والاستراحات الخاصة بالمعلمين، لافتا إلى انه كان يوجد مدرسة تجريبية واحدة وخلال 3 سنوات وصل عدد المدارس التجريبية إلى 10 مدارس، مؤكد أن شمال سيناء أصبح بها جميع أنواع التعليم سواء مدارس رسمية او لغات أو خاصة او يابانية او دولية.

أكد اللواء يسري عبد الله سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اهتمام الهيئة بشمال سيناء وتنفيذ مشروعات بها طبقا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أن مدرسة التلول البحرية هي أول مدرسة متخصصة في أعمال الصيد وخدمة السفن.