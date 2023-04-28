رئيس هيئة سلامة الغذاء: دورنا زيادة القوة التنافسية للمنتجات المصرية

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إنه يوجد في مصر 17 جهة رقابية ممثلة في صورة هيئات ووزارات معنية للرقابة على الغذاء، وكان يحدث نوع من التضارب والتداخل في الاختصاصات، وجزء من البيروقراطية التي كانت تعطل آلية العمل.

أسباب إنشاء هيئة سلامة الغذاء

وأضاف «الهوبي»، خلال حوار ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه من أسباب وجود هيئة مسؤولة عن سلامة الغذاء أيضا هي مجموعة التشريعات والقوانين التي تدير المنظومة قديمة، وبعضها من مراسيم ملكية من الأربعينيات والستينيات، والتي تحتاج للتحديث والتطوير والمراجعة.

وأشار إلى أن كل هذه الأسباب حفزت الدولة لتأخذ الخطوة بأن يكون هناك هيئة مسؤولة ومنوط بها إدارة سلامة الغذاء المصري، لافتا أن دور الهيئة لا يتوقف عند الرقابة عن الغذاء فقط، ولكنه واحد من الأدوار.

ولفت أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء لها دور توعوي وتثقيفي في رفع ثقافة المستهلك وتغيير رؤيته عن سلامة الغذاء ورفع الوعي عن الاشتراطات الفنية والقواعد الملزمة التي تصدرها الهيئة بالنسبة للمصنع.

أهم أدوار هيئة سلامة الغذاء

وأوضح أن من أهم أدوار الهيئة، دورها في التنمية الاقتصادية برفع من قوة تنافسية المنتجات المصرية، وبالتالي فتح أسواق إقليمية وعالمية، ما تزيد من حجم وصادرات الغذائية المصرية.