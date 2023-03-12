اختيار 1545 حاجا وحاجة في القرعة العلنية بـ3 محافظات.. وبدء التقديم للحج السياحي

شهدت عدة محافظات اليوم، إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى 1444هـ - 2023م، التى أسفرت عن اختيار 1545 حاجاً وحاجة، حتى الآن. فيما بدأ اليوم تسجيل أسماء المتقدمين إلى الحج السياحى، للموسم الحالى، ويستمر حتى 19 أبريل المقبل، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إنّه سيتم إجراء قرعة إلكترونية لاختيار نحو 16 ألفاً من بين المتقدمين، لأداء فريضة الحج، وذلك يوم 30 أبريل المقبل.

فوز 179 حاجاً في الفيوم بينهم 6 من كبار السن بالتزكية

وأجرت مديرية أمن الفيوم القرعة العلنية للحج بنادى قارون الرياضى، وأسفر عن اختيار 179 حاجاً وحاجة، إضافة إلى نسبة 3% من هذا الرقم لكبار السن، وتم نشر الأسماء الفائزة على رابط وزارة الداخلية لتمكين المتقدمين من معرفة النتيجة.

وشهد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، واللواء ثروت المحلاوى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، أمس الأحد، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالى، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى، معاون المحافظ والمتحدث باسم المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

القرعة أجريت عن طريق الحاسب الآلي

وكان إجمالى المتقدمين للحج هذا العام 2039 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، وأُجريت القرعة عن طريق الحاسب الآلى، وفاز بأداء الفريضة 173 حاجاً وحاجة، و6 أشخاص من كبار السن، وفق نسبة الـ3%، بالإضافة إلى 90 فرصة للاحتياطى، فى حالة تخلف أى حاج من الأساسيين بالقرعة.

ووزعت حصة الفيوم من الفائزين بقرعة الحج العلنية، على مراكز ومدن المحافظة، منهم 40 حاجاً وحاجة إلى بندر الفيوم «قسمى أول وثانى»، و26 لمركز الفيوم، و32 فرصة لمركز إطسا، و22 لمركز طامية، و27 لمركز سنورس، و17 لمركز أبشواى، و9 للشواشنة ويوسف الصديق.

وجرى إجراء القرعة، عن طريق الكمبيوتر لضمان الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وقدم المحافظ ومدير الأمن التهنئة للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مُطالباً إياهم بأن يكونوا واجهة مشرفة لمصر عامة، وللفيوم بوجه خاص.

عدد المتقدمين في الإسكندرية 8 آلاف و777 فاز منهم 767

وفى محافظة الإسكندرية، أعلنت مديرية الأمن عن أسماء الفائزين بقرعة الحج، بعد إجراء مراسم القرعة هذا العام داخل الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى بمنطقة الشاطبى وسط الإسكندرية، بحضور اللواء خالد البروى، مدير أمن الإسكندرية وعدد من القيادات الأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من المتقدمين.

وبلغ عدد المتقدمين 8 آلاف و777 مواطناً ومواطنة، فاز منهم 767 مواطناً، بينهم 3% نسبة مخصّصة لكبار السن وهى 24 حاجاً.

حصة القليوبية هذا العام 599 تأشيرة وتخصيص 19 منها لكبار السن

وفى محافظة القليوبية، أجريت قرعة علنية فى الصالة المغطاة باستاد بنها، بحضور قيادات مديرية الأمن وعلماء من الأوقاف والأزهر والمواطنين، وأعلنت اللجنة المنظمة أن عدد المتقدمين من أبناء المحافظة بلغ هذا العام 6827 متقدماً من مختلف الأقسام والمراكز، وبلغت حصة المحافظة هذا العام 599 تأشيرة، منها 19 لكبار السن بالتزكية و580 من القرعة العلنية من خلال قاعدة بيانات المتقدّمين، وجرى توزيع الفائزين بالقرعة الأساسية على المراكز والأقسام، كالتالى: الخصوص 6 حجاج، والعبور 39 حاجاً، قسم بنها أول وثان 52، وقسم أول شبرا 45، قسم ثان شبرا 43، قسم قليوب 12، وقسم قها 9، مركز القناطر الخيرية 51، مركز بنها 74، مركز شبين القناطر 55، مركز طوخ 66، مركز كفر شكر 35، ومركز قليوب 46.

وأوضحت المديرية أن أسماء الفائزين بقرعة الحج يمكن الحصول عليها من المراكز والأقسام على مستوى المحافظة أو من خلال رابط وزارة الداخلية على موقع التقدم لحج القرعة بالرقم القومى.